Удача вернется, проблемы отступят: эти два знака зодиака ждут перемены в жизни в лучшую сторону в октябре

Многие замечали, что порой проблемы сыпятся все сразу. Обычно черная полоса высасывает все силы. Астролог Анна Савельева рассказала в беседе с Teleprogramma.pro, что скоро такой период завершится у ряда людей. Она назвала знаки зодиака, которым скоро улыбнется удача.

«Черная полоса закончится у Скорпионов и у Стрельцов. У Скорпионов этот плохой период заключается в здоровье. Те, кто сильно болели, плохо себя чувствовали, не могли выйти из круговорота болезней, а именно у Скорпионов такое состояние было в этом году, у них смена с черной полосы на белую начала с конца августа и сейчас продолжается.

К концу октября и начале ноябре они уже будут стойко стоять на ногах, поймут цель в жизни и за счет мотивации к жизни, у них появятся силы к переменам. У них поменяется жизнь в хорошую сторону благодаря формуле управления судьбой. Они все возьмут в свои руки.