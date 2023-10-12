Удача вернется, проблемы отступят: эти два знака зодиака ждут перемены в жизни в лучшую сторону в октябре

Многие замечали, что порой проблемы сыпятся все сразу. Обычно черная полоса высасывает все силы. Астролог Анна Савельева рассказала в беседе с Teleprogramma.pro, что скоро такой период завершится у ряда людей. Она назвала знаки зодиака, которым скоро улыбнется удача.
«Черная полоса закончится у Скорпионов и у Стрельцов. У Скорпионов этот плохой период заключается в здоровье. Те, кто сильно болели, плохо себя чувствовали, не могли выйти из круговорота болезней, а именно у Скорпионов такое состояние было в этом году, у них смена с черной полосы на белую начала с конца августа и сейчас продолжается.
К концу октября и начале ноябре они уже будут стойко стоять на ногах, поймут цель в жизни и за счет мотивации к жизни, у них появятся силы к переменам. У них поменяется жизнь в хорошую сторону благодаря формуле управления судьбой. Они все возьмут в свои руки.
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А у Стрельцов в основном были духовные метания. Они не знали, что им делать, что делать, все было плохо. Представители этого знака зодиака переживали уныние, трудности с деньгами, все не ладилось. Проблемы валились на них со всех сторон. Это их выводило из себя. Но у них прошел пик переживаний в сентябре, а сейчас все потихоньку пойдет на спад.
Выпадет снег и он потушит пожар, который они устроили у себя в душе. К ним придет спокойствие. Они очень шебутные и деятельные, но уже эта деятельность будет гармонично складываться. Все дела, которые они задумают, будут иметь реализацию. Они наконец-то получат плоды своих трудов. Возможно, что на работе их будут замечать, а также в других сферах», — поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Анна Савельева — астролог.
Анна Савельева. Фото: Teleprogramma.pro