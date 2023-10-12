Засыплют комплиментами: три самых модных цветов маникюра осени-2023 — беспроигрышный вариант

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«Осень уютное время, именно поэтому исчезают яркие краски в маникюре и появляются теплые, спокойные оттенки. С каждым годом тренды меняются, 2023 не исключение. Лучшие цвета основываются на темных оттенках и включают в себя несколько цветов.

Несмотря на то, носите ли вы однотонный маникюр или в сочетании с дизайном, длинные или короткие ногти, коричневый лак – это беспроигрышный вариант 2023 года. Он дает ощущение тепла и комфорта.

Бордовый. Также универсальный цвет. Это идеальный осенний оттенок, он каждый сезон в топе лучших цветов для маникюра.

Синий тоже отличный цвет для осени. Он хорошо сочетается с любыми оттенками. Но все таки лучше он в однотонном исполнении», – поделилась эксперт.