За третьего ребенка будут платить один миллион рублей: россиян обрадовали приятным сюрпризом

В России существую разные меры поддержки для граждан, в особенности для семей с детьми. Также дополнительно государство помогает регионам, где низкая численность населения. К таким относится Дальний Восток, где пока так и не повысилась рождаемость. Однако сейчас готовятся новые льготы и меры поддержки для дальневосточников.
Отмечается, что будет запущена программа строительства льготного жилья для сотрудников предприятий – резидентов территорий опережающего развития, установить льготные тарифы на газ и электричество для проектов глубокой переработки.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Также власти хотят продлить до 2030 года действие демографического пакета. Напомним, что в его рамках за третьего рожденного ребенка семья получает один миллион рублей. Об этом пишет «Парламентская газета».
Более того, данную выплату в миллион рублей при рождении третьего ребенка планируют распространить на все регионы ДФО, а пока эта мера действует только в Приморье.