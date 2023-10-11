За третьего ребенка будут платить один миллион рублей: россиян обрадовали приятным сюрпризом

Отмечается, что будет запущена программа строительства льготного жилья для сотрудников предприятий – резидентов территорий опережающего развития, установить льготные тарифы на газ и электричество для проектов глубокой переработки.

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Также власти хотят продлить до 2030 года действие демографического пакета. Напомним, что в его рамках за третьего рожденного ребенка семья получает один миллион рублей. Об этом пишет «Парламентская газета».

Более того, данную выплату в миллион рублей при рождении третьего ребенка планируют распространить на все регионы ДФО, а пока эта мера действует только в Приморье.