Вкуснее крабового в миллион раз: простой салат из трех ингредиентов на скорую руку, который сметут со стола

Он получается очень вкусным и сытным. Для приготовления понадобятся: одно зеленое яблоко, банка консервированной кукурузы, 80 граммов сухариков и майонез по вкусу.

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Сначала нужно очистить яблоко от кожуры, а также вырезать сердцевину и нарезать кубиками. Затем надо взять миску и высыпать туда кукурузу и сухарики. В емкость также отправляется нарезанное яблоко и заправляется майонезом. После этого салат останется только перемешать, пишет автор Дзен-канала «Готовим с Калниной Натальей».