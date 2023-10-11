Минимум 24 тысячи рублей: кому в 2024 году проиндексируют пособия и пенсии

Отмечается, что на 5% проиндексируют размеры пособий и выплаты россиянам старшего поколения, семьям с детьми и инвалидам, сообщает сайт мэра Москвы.

После индексации минимальный размер пенсии с городской доплатой составит почти 25 тысяч рублей.

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Примечательно, что доплаты с 1 января 2024 года получат примерно два миллиона пенсионеров столицы. Также предусмотрены разные меры соцподдержки москвичей в денежной и натуральной форме. Речь идет про доплаты к пенсиям, льготы по проезду в городском транспорте и оплате ЖКУ, лекарственному обеспечению.