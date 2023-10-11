Эти два поздних и живучих сорта яблонь стоит посадить: будут радовать урожаем медовых плодов до самого декабря

Важно, что они морозостойкие и почти не подвержены заболеваниям. «Московское красное» — сорт очень популярен среди дачников. У него красные плоды, которые имеют вес 130–150 граммов.

Эти яблоки отличаются тем, что у них сочная слегка желтоватая мякоть. Они сладкие на вкус с небольшой кислинкой. Примечательно, что у яблони урожайность до 80 кг с дерева, а также она устойчива к морозам до −30 градусов. А также имеет длительный срок хранения.

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Также популярен сорт «пепин шафранный». Эти яблони имеют хорошую репутацию, так как выведены самим Иваном Мичуриным. Дерево украсит участок, так как невысокое, раскидистое. Сорт имеет высокую урожайность.

При этом плоды небольшие — около 85–100 граммов и имеют желтовато-оранжевый цвет. А на вкус яблоки напоминают винную сладость. Отмечается, что плодоношение наступает на третий год. Плоды хранятся до весны, пишет дзен-канал «Уютный дом в цветущем саду».