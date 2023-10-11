Нужно налить в кастрюлю воду и поставьте ее на огонь. Понадобятся четыре картошки, которые надо почистить и нарезать крупными кусочками. Затем следует измельчаем зубчик чеснока и луковицу.

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В кипящую воду отправляется картофель, а на сковородку надо налить подсолнечного масла, на котором пожарить лук, чеснок. Туда же высыпается банка говяжьей тушенки. Эту массу следует томить всего три минуты. Еще понадобится магазинная банка щей — такую легко найти в отделе с консервацией.

Все ингредиенты затем кидаются в кастрюлю. Варить надо всего пару минут, а потом суп солим, перчим. И блюдо готово, его можно подавать к столу. Для аппетита суп можно украсить верхушкой базилика, пишет портал «Поваренок».