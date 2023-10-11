Никогда не выйдут из моды: названы три сумки, которые точно должны быть в гардеробе

И первой в списке оказалась сумка в форме трапеции, расширяющаяся книзу. Она является классикой, поэтому находится вне трендов. Стилисты отмечают, что стоит выбрать строгую геометрическую форму и жесткий каркас, тогда сумка прослужит много лет.

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Сумка-багет не первый сезон находится на пике популярности. И всплеск интереса к ней еще долго не угаснет. А чтобы такая сумка была актуальна длительное время, лучше отдать предпочтение лаконичным моделям без декора.

Также не надо обходить стороной стеганную сумку на цепочке. Она тоже никогда не выйдет из моды. Это очень изысканная модель, которую разработала Коко Шанель. У нее есть плюс — подходит под любой образ, сообщает «Я Покупаю».