Достаточно пары капель — и вековая желтизна исчезнет: раковина и ванна заблестят как белый снег

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Надо взять обычную колу и налить ее в удобную емкость. После этого в колу необходимо добавить пол столовой ложки зубной пасты и хорошо перемешать. Когда смесь будет готова, ее можно перелить в пульверизатор и использовать для уборки.

Эксперты заверили, что результат поражает. Многое отмечают, что это «чудодейственное» средство способно отмыть что угодно, сообщает автор YouTube-канала «Простые идеи».