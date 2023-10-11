Достаточно пары капель — и вековая желтизна исчезнет: раковина и ванна заблестят как белый снег

Домохозяйкам рассказали про средство, которое поможет им за считанные секунды вернуть чистоту в санузле.

Многие сталкиваются с такой проблемой, как желтизна, которая образуется на разных поверхностях, включая ванную и раковину. Однако есть средство, которое поможет все исправить за считанные секунды. Оказывается, такое средство можно получить, смешав два простейших компонента. Плюс в том, что не понадобится бытовая химия. 

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Надо взять обычную колу и налить ее в удобную емкость. После этого в колу необходимо добавить пол столовой ложки зубной пасты и хорошо перемешать. Когда смесь будет готова, ее можно перелить в пульверизатор и использовать для уборки.

Эксперты заверили, что результат поражает. Многое отмечают, что это «чудодейственное» средство способно отмыть что угодно, сообщает автор YouTube-канала «Простые идеи».

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