Настоящие везунчики: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которых ждет успех уже с 11 октября

В список попали Весы. Они будут успешны в учебе, переговорах и спорте. Однако астролог подчеркнула, что для достижения успеха им необходимо будет прорабатывать все мелочи, которые даже кажутся незначительными.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Также в этот день Близнецы смогут быстро и продуктивно решить главные задачи. Им будет сопутствовать удача особенно в сферах творчества и переговорах.

А вот у Раков появятся хорошие перспективы в деловой и интеллектуальной сферах. Если они будут заниматься какой-либо деятельностью с родственниками или друзьями, то это позволит плодотворно провести день, пишет сайт «Русское радио».