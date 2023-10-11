Настоящие везунчики: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которых ждет успех уже с 11 октября

Порой в жизни наступает момент, когда все получается и проблемы решаются без усилий. Тамара Глоба поделилась гороскопом на 11 октября. Астролог отметила, что белая полоса начнется у некоторых людей. Специалист по звездам пояснила, что этот день удачно сложится у трех знаков зодиака.
В список попали Весы. Они будут успешны в учебе, переговорах и спорте. Однако астролог подчеркнула, что для достижения успеха им необходимо будет прорабатывать все мелочи, которые даже кажутся незначительными.
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Также в этот день Близнецы смогут быстро и продуктивно решить главные задачи. Им будет сопутствовать удача особенно в сферах творчества и переговорах.
А вот у Раков появятся хорошие перспективы в деловой и интеллектуальной сферах. Если они будут заниматься какой-либо деятельностью с родственниками или друзьями, то это позволит плодотворно провести день, пишет сайт «Русское радио».