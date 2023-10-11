Обязательно посадите на своей даче: эти мясистые помидоры самые вкусные — топ-3 среди сортов 2023 года

Первым в списке оказался сорт «эрокс блаш». Помидоры этого сорта очень мясистые. Эксперт подметила, что куст вырастет около 1,8 метра. Среднеспелый сорт с красивейшими сердцевидными плодами-биколорами. Вес плодов варьируется от 50 до 200 граммов. Чем выше помидор вырос, тем он будет крупнее. Подчеркивается, что это один из самых вкусных томатов.

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Для теплицы лучшим вариантом станет «джим денди». Высота куста тоже около 1,8–2 метра. Плоды раннеспелые, имеют плоско-округлую форму, а также притягательный оранжевый цвет, с легкой ребристостью у плодоножки. Вес такого томата будет около 200–400 г. Плоды очень мясистые, сладкие и ароматные.

Самым удивительным садовод назвала сорт «анна мейер». Он очень урожайный. Еще один плюс, что у него длительное плодоношение. Плоды будут от крупных до огромных, как дыни, имеют округло-сердцевидную форму. Также у таких томатов сладкий вкус и потрясающий аромат. Они мясистые, с арбузной мякотью и малым количеством семян. Плоды могут быть как розового цвета, так и двухцветные биколоры, желтые с розовым мрамором, и искрящийся мякотью.