Этот рецепт не знает даже шеф Ивлев: простой и невероятно вкусный салат, который готовится за пять минут

Порой нужно что-то приготовить на скорую руку. Обычно в таких случаях лучше готовить салаты. Фудблогер Воронова Олеся рассказала, как всего за пять минут приготовить вкусный салат из овощей. Для этого понадобятся: головка пекинской капусты, одна морковь, огурец, один красный сладкий перец, луковица, половина авокадо, по две столовые ложки оливкового масла и рисового уксуса, соль и перец по вкусу.
Сначала надо нарезать пекинскую капусту тонкой соломкой, а затем также нарезаются огурец и перец полукольцами, лук мелкими кусочками, а морковь лучше просто натереть на крупной терке.
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Воронова отметила, что авокадо режется пополам, косточку удаляют, а мякоть вытаскивается с помощью ложки, а потом ее надо нарезать кубиками и переложите в салатницу. Туда отправляются и все остальные овощи. Получившуюся массу надо перемешать.
После этого готовится заправка. Для этого необходимо смешать оливковое масло и рисовый уксус, добавить соль и перец. Этим надо заправить овощи. Отмечается, что салат можно подавать сразу или дать настояться в холодильнике, тогда овощи напитаются соусом и станут сочнее, пишет портал «А теперь внимание!».