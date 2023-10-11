Этот рецепт не знает даже шеф Ивлев: простой и невероятно вкусный салат, который готовится за пять минут

Сначала надо нарезать пекинскую капусту тонкой соломкой, а затем также нарезаются огурец и перец полукольцами, лук мелкими кусочками, а морковь лучше просто натереть на крупной терке.

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Воронова отметила, что авокадо режется пополам, косточку удаляют, а мякоть вытаскивается с помощью ложки, а потом ее надо нарезать кубиками и переложите в салатницу. Туда отправляются и все остальные овощи. Получившуюся массу надо перемешать.

После этого готовится заправка. Для этого необходимо смешать оливковое масло и рисовый уксус, добавить соль и перец. Этим надо заправить овощи. Отмечается, что салат можно подавать сразу или дать настояться в холодильнике, тогда овощи напитаются соусом и станут сочнее, пишет портал «А теперь внимание!».