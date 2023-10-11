Просто полейте этим компостную кучу осенью: неожиданный результат заставит визжать от восторга

У дачников до самых морозов хватает дел на участке. Нужно не только собрать урожай и подготовить растения к зимовке, но и позаботиться о земле, чтобы она была плодородной. Садовод Ирина Корсакова рассказала, как правильно приготовить компост осенью.
Компостник — это большой ящик без дна. По словам эксперта важно, что его стенки быти не меньше метра, потому что процесс «горения» идет в толще органики. Высота должна быть такой же. А вот дно должно отсутствовать, чтобы червям и полезным микроорганизмам был доступ, так как они перерабатываю растительные остатки.
Садовод подчеркнула, что нужно обеспечить влажность, так компост будет созревать быстрее. Доступ воздуха также должен быть, так как деятельность полезной микрофлоры нуждается в кислорода. Не стоит забывать, что между слоями органики необходимо складывать мелкие ветки и картон.
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«Необязательно использовать покупные ускорители компостирования. Если их нет, можно просто переслаивать слои органики землей с участка, любыми видами навоза или даже сладкой водой из старого варенья. Просто полейте сверху массу органики. Бактерии это очень любят», — дала совет эксперт, пишет портал «А теперь внимание!».