Просто полейте этим компостную кучу осенью: неожиданный результат заставит визжать от восторга

У дачников до самых морозов хватает дел на участке. Нужно не только собрать урожай и подготовить растения к зимовке, но и позаботиться о земле, чтобы она была плодородной. Садовод Ирина Корсакова рассказала, как правильно приготовить компост осенью.

Компостник — это большой ящик без дна. По словам эксперта важно, что его стенки быти не меньше метра, потому что процесс «горения» идет в толще органики. Высота должна быть такой же. А вот дно должно отсутствовать, чтобы червям и полезным микроорганизмам был доступ, так как они перерабатываю растительные остатки.