Даже сухая палка герани зацветет пышными шапками: вот что нужно с ней сделать, чтобы спасти

Многие дачники выращивают не только фрукты и овощи, но и цветы. Герань — очень популярное растение, но за ней нужен уход. И если упустить момент, то она начинает чахнуть. Садовод Ирина Корсакова рассказала, что нужно делать, если герань начала погибать. Оказалось, что есть простой способ, который не даст засохнуть любимому цветку.
По словам эксперта, есть лучшая подкормка для всех хилых комнатных цветов. Должен быть состав грунта. По этой причине, если цветок чахнет, то в горшке весь грунт необходимо сразу же заменить.
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«Поскольку мы идем в период покоя в природе, наши комнатные друзья тоже должны приостановить бурный рост. Применяем к каждому виду цветов свои подходы.
Например, пеларгония ненавидит перелив. Поливаем по мере подсыхания земляного кома. Примерно раз в неделю и необильно», — пояснила садовод, пишет портал «А теперь внимание!».