Даже сухая палка герани зацветет пышными шапками: вот что нужно с ней сделать, чтобы спасти

По словам эксперта, есть лучшая подкормка для всех хилых комнатных цветов. Должен быть состав грунта. По этой причине, если цветок чахнет, то в горшке весь грунт необходимо сразу же заменить.

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