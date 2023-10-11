Морозы отступили: синоптик рассказал о приходе в Москву теплой и солнечной погоды — дата раскрыта

По словам эксперта, большую часть дня будет подвержена северо-западному антициклону. Город окажется в зоне сухой и относительно солнечной погоды.

Однако уже вечером начнутся облачность и усиление ветра. Так покажет себя приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Дожди пройдут на западе Подмосковья, а в Москве они начнутся уже ночью, что убережет регион от ночных морозов.

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Синоптик добавил, что температура воздуха продержится около +6…+8 градусов, в Подмосковье будет +4…+9 градусов. Будет дуть юго-западный ветер 5–10 м/с, а после полудня порывы усилятся до 10-15 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт.ст., что около нормы.

В четверг, 12 октября, прогнозируются временами дожди, воздух днем прогреется до +11…+13 градусов, о чем метеоролог написал в своем телеграм-канале.