No-nicure: только такой маникюр теперь хотят модницы — бомбический тренд осени-2023

По словам эксперта, есть универсальная форма ногтя, которая никогда не выходит из моды и смотрится роскошно. Речь идет про «мягкий квадрат», который имеет большой плюс — он подходит и для коротких, и для длинных пальцев.

«Вторая по популярности и самая визуально изящная форма, которая способна удлинить визуально пальцы — "овал"», — поделилась Бадова в своем Дзен-канале.

А вот главным трендом осени-2023 стал no-nicure, что звучит как «голые ногти». Суть в том, что такой маникюр должен выглядеть естественно, словно его и нет.

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Также Бадова дала совет тем, кто хочет сделать акцент на руках. Она призналась, что в таком случае лучше отдать предпочтение французскому маникюру или френчу у основания ногтя.

Когда хочется ярких ноготков, стоит выбирать красный, вишневый, коричневый или мягкий синий, заявила эксперт.

В том случае, если на ногтях хочется видеть рисунок, лучше отдать предпочтение контрастному микродизайну — точкам, маленьким цветам или другим изображениям, которые будут занимать не больше четвертой части ногтевой пластины.