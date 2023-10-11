Как быстро заточить нож при помощи ножниц: не хуже специального устройства

Если под рукой не оказалось специальной заточки, а нож нужно срочно заточить, воспользуйтесь нашим простым лайфхаком.
Вместо специального устройства можно с легкостью использовать любые канцелярские ножницы.
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Возьмите ножницы за ручки и упритесь острым концом в разделочную доску. Начинайте водить лезвием ножа в уголке между ручек с надавливанием.
Буквально через пару минут ваш нож станет намного острее.
Также нож можно наточить при помощи перевернутой фарфоровой чашки, просто двигайте лезвием по донышку вперед и обратно.
Источник: YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова»