Как быстро заточить нож при помощи ножниц: не хуже специального устройства

Если под рукой не оказалось специальной заточки, а нож нужно срочно заточить, воспользуйтесь нашим простым лайфхаком.

Вместо специального устройства можно с легкостью использовать любые канцелярские ножницы.

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Возьмите ножницы за ручки и упритесь острым концом в разделочную доску. Начинайте водить лезвием ножа в уголке между ручек с надавливанием.

Буквально через пару минут ваш нож станет намного острее.

Также нож можно наточить при помощи перевернутой фарфоровой чашки, просто двигайте лезвием по донышку вперед и обратно.

Источник: YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова»