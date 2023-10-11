Где и как нужно хранить сыр на самом деле: пленка запрещена, верхняя полка холодильника — табу

Сыр – это скоропортящийся продукт, поэтому лучше покупать небольшие кусочки и пополнять запасы по мере необходимости, не стоит брать его впрок.

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Открывая упаковку с сыром, перекалывайте его в пергаментную бумагу, заворачивайте и храните в ней. Даже в пищевой пленке сыр быстро портится и теряет свой вкус.

Идеально для хранения сыра подходят ящики для фруктов или нижние полки. И ни в коем случае не держите сыр на верхних полках или в дверце.

Оптимальная температура — от +3 до +8 градусов без резких колебаний.

Источник: Telegram-канал «Горничная»