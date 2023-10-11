Бросайте мужчину не думая, если он совершил хотя бы 1 из этих 5 поступков

Психологи считают, что прощать свою вторую половинку нужно обязательно, ведь каждый из нас может оступиться.

Однако некоторые поступки просто кричат о том, что мужчина относится к женщине безразлично. Любящие люди так не поступают.

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Во-первых, любящий мужчина никогда не оставит свою женщину в одиночестве в сложной ситуации. Проблемы решаются вместе, если вы – настоящая пара, а не фикция.

Во-вторых, любящий мужчина проявляет свои чувства и говорит о них. Если вы не видите сильных эмоций со стороны партнера, то и не стоит их ждать в будущем.

В-третьих, любящий мужчина никогда не поднимет руку на свою вторую половинку. Если вас раз избили, это будет повторяться постоянно.

В-четвертых, любящий мужчина не изменяет. Он и смотреть не может на других женщин, весь его мир – это вы.

В-пятых, любящий мужчина не будет грубить своей даме сердца. Он будет подбирать ласковые и нежные слова для своей единственной.

Источник: belnovosti.by