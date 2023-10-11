Зря тратили деньги на химию: теперь унитаз выдраиваем смесью из соли и дешевого порошка — белее белого

Попробуйте советский метод чистки унитазов и раковин, который сейчас незаслуженно забыт.

Он отлично снимает грязь, убирает даже минеральные наслоения вроде известкового налета и мочевого камня.

Стоит состав - сущие копейки, а эффективность его может превзойти и некоторую покупную химию с соответствующим запахом.

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Для приготовления чистящего домашнего средства смешайте 40 граммов соли со 125 граммами пищевой соды.

Этот состав с легкостью убирает легкий налет сразу, а на тяжелых наслоениях его лучше оставить на несколько часов, потом обработать щеткой.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе»