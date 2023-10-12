Как обеззаразить компост от опасных болезней и вредителей - не заразите почву и растения

Компост - это очень полезное удобрение, но с ним надо быть осторожными. В куче могут завестись опасные возбудители и грибки, которые могут погубить будущий урожай. Например, самые опасные нематоды. Это такие черви, которых очень сложно вывести.

Опытный садовод Евгений Куликов рассказал Teleprogramma.pro сообщил, что живут вредители на ботве некоторых растений. И если вы кидаете в компост все подряд, то важно его обрабатывать специальными средствами.

«В первую очередь, подойдет самое популярное средство - триходерма. Препарат способен уничтожать как яйца нематоды, так и других вредителей и бактерий. Разводите в пропорции 1:100 и поливайте кучу», - заявил наш эксперт.

Также от вредителей в компосте хорошо защищает «Аидис». Разводится согласно инструкции.

Достаточно одного раза.

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