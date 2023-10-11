Чем опрыскать весь огород поздней осенью от всех болезней и вредителей — мощная профилактика

Поздней осенью весь огород надо обрабатывать специальными средствами от всех вредителей и болезней. Ничего мудрить не надо — достаточно развести два препарата и пройтись по всем деревьям и грядкам за один раз.

В 10 литрах теплой воды разведите 100 грамм медного купороса и 500 грамм мочевины. Размешайте и опрыскайте.

Медный купорос - это мощная профилактика от грибковых заболеваний, таких как парша, ржавчина, пятнистость, плодовая гниль, мучнистая роса и многие другие.

А карбамид (мочевина) уничтожает вредителей.

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