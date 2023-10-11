Две серьезные ошибки садоводов при посадке озимого чеснока: урожай под вопросом

Вы можете остаться без урожая озимого чеснока, если допустите эти ошибки при его высадке.

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Садоводы их нередко допускают и удивляются, что никак не могут добиться должного результата на своих участках.

Обязательно обрабатывайте посадочный материал перед введением его в грунт. Чесночные зубчики рекомендуется выдерживать в растворе марганцовки в течение 20 минут. Так вы обеззаразите чеснок и предотвратите многие заболевания. Также не забудьте обработать и саму почву.

Второй момент — никогда не забывайте про сроки высадки озимого чеснока. Хороший урожай этой культуры вы сможете собрать только в том случае, если чеснок успеет достаточно укорениться перед морозами и не прорастет.

Источник: belnovosti.by