Победили фитофтору и паршу: смешали сразу три сидерата — картофель и томаты больше не будут болеть

Каждый год томаты и картофель поражает фитофтора и парша, которые обожают влагу. И если лето дождливое, то существует опасность, что болезни заденут и ваш урожай.

И важно позаботиться об этом уже осенью — опытные дачники высаживают на будущем месте культур сидераты, которые выделяют фитонциды — летучие вещества, которые вмиг расправляются с вредоносными бактериями.

Подходят три вида сидератов, которые идеально смешать вместе, тогда эффект будет стопроцентный. Это редька масличная, горчица и фацелия.

Данные сидераты не только уничтожают вредителей, но и делают почву питательной, рыхлой и плодородной.

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