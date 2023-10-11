Смородина обожает эту бесплатную подкормку — бросили под кусты осенью, даст плоды размером с 10-рублевую монету

Осенью смородину, как и остальные растения, надо обязательно подкармливать. Причем идеальное удобрение — даже не специально купленное средство, а корки от арбуза.

Садоводы придумали раскладывать их под каждым кустом смородины в сентябре и октябре. Бахча полностью перегнивает за осень, зиму и весну, насыщая грунт питательным гумусом — калием и фосфором.

В итоге в земле кишат черви, которые коренным способом влияют на плодородие почвы.

Результат не заставит себя долго ждать. Ягода вырастит крупная, размером в 10-рублевую монету уже в новом сезоне.

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