Храним чеснок в зиму только «методом ковра»: ни одна головка не пропадает

Наверное, у каждого в кладовой или на даче найдется старый ковер, который и стелить уже стыдно, и выбросить жалко.

Вы правильно сделали, что приберегли его! Под старым ковром отлично хранится чеснок, под таким укрытием ни одна головка не испортится.

Рассказываем пошагово, что нужно сделать для эффективного хранения чеснока в зиму «методом ковра».

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Собранный урожай чеснока просушите сперва на солнце, потом в тени. Шейку обрежьте, оставив хвостик в 2-3 сантиметра.

В середине или конце сентября чеснок переложите в ящики, лучше будет, если они из дерева, а не пластика.

Перенесите их на чердак и укройте старым ковром, так чеснок переживет любые морозы, вплоть до минус 25.

Весной, когда заморозки отступят, ковер нужно будет убрать, иначе чеснок прорастет из-за тепла.

Источник: belnovosti.by