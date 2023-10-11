Роман Костомаров объявил о возвращении в большой спорт

Популярный спортсмен Роман Костомаров объявил, что обязательно вернется в большое фигурное катание уже в ближайшее время. Молодой человек намерен усиленно тренироваться, чтобы совершить невозможное.

«Я попробую обязательно, вряд ли я буду так же кататься, как раньше, но для того, чтобы выйти на лед и порадовать себя и тех зрителей, которые будут видеть, конечно же, нужно ждать. Это состоится», — заявил он.

Костомаров не перестает удивлять. На протезах он уже бегает по лестницам и прыгает на тренажерах. Спортсмен показывает невероятную силу духа, которая есть далеко не у всех людей. И у него точно все получится.

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