Яблоки перестанут гнить, а червяки сбегут — осенью опрыскали деревья, сразу две обработки

Осенью плодовые деревья надо обязательно обрабатывать, так как таким образом вы уничтожите болезни и вредители, которые могут испортить урожай нового года.

Травить вредителей надо именно осенью — после того, как собрали урожай. Потому что потом вы рискуете своим собственным здоровьем. Ведь если средство попадет на плод, то вы его можете его съесть сами.

Лучше всего проводить сразу две обработки. Когда листья еще зеленые — разведите, согласно инструкции, «Скор» или «Хорус». Оба средства заточены на уничтожение болезней и червяков.

А в конце октября или начале ноября идеальное средство — железный купорос. Разводите 500 грамм на 10 литров воды и опрыскайте крону дерева.

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