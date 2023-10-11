Муравьи и тля сбежали с участка сразу: помог проверенный дедовский метод (просто невероятно)

Пшено может стать эффективным средством борьбы против муравьев и тли. Этот метод экологичен и прост. Кроме того, проверен многими садоводами на участках, его используют не одно десятилетие.
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Разбросайте пшено в местах, где живут и ползают муравьи. Насекомые растащат крупу по своим жилищам, приняв их за собственные яйца.
Под землей пшено начнет разбухать от влаги, портиться, покрываться плесенью и уничтожит муравейники изнутри.
Буквально через несколько дней на своем участке вы увидите сдохших вредителей, а также сможете понаблюдать за выжившими насекомыми, которые мигрируют за пределы вашей территории.
Чаще всего муравьи перебегают на луг, поняв что прежний участок для них губителен.
Вслед за муравьями обычно пропадает и тля.
Источник: дзен-канал «Иван Русских».