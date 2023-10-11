Как подпорченным картофелем напрочь истребить проволочника: очень эффективно

Проволочник — беда почти всех садоводов и огородников. Этот вредитель очень прожорлив и в короткие сроки способен истребить урожай или подпортить его изрядно.

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Начинать борьбу с ним нужно уже сейчас, осенью. Хорошей мерой против вредителя является пахота земли.

Делайте это на штык лопаты с обязательным выворотом земли, таким образом вы подставите личинок и яйца проволочника холодам. В неблагоприятных условиях вредитель сдохнет.

Также хорошо себя показывают приманки. Возьмите старые (подпорченные) картофелины и замочите их в любом инсектициде на 24 часа. Далее закопайте их в почву в местах скопления проволочника и отметьте эти места палочками.

По прошествии двух дней соберите картофелины, в которые заполз проволочник, и уничтожьте их.

Источник: ogorod.ru