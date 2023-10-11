В октябре рассыпали шелуху и хлеб на грядку под огурцы - овощи завалят урожаем в новом году

Осенью надо обязательно готовить грядку под будущий урожай. Весной на это уже нет времени, поэтому идеальное время - октябрь. Это когда заморозки еще не пришли, а урожай собрали.

Под огурцы, например, грунт сначала надо обработать медным купоросом. Это убьет все болезни и грибки. В итоге в новом году ваши овощи практически не будут ничем болеть.

После этого вносите на грядку органические удобрения. Можно по 3-4 ведра компоста на один квадратный метр земли. Также идеально добавить перепревший коровяк.

Далее дачники раскидывают по грядке луковую и чесночную шелуху, кусочки хлеба с плесенью, кожуру от овощей и горчичный жмых.

Потом огород перекапывайте и полейте триходермой, чтобы ускорить перегнивание. Почва станет плодородной и готовой к засеванию на будущий год.

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