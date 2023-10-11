Наклеили ткань на стены вместо обоев — самый бюджетный способ, а смотрится как дорогой ремонт

Даже на дорогой с виду ремонт не обязательно тратить большое количество денег. В современном мире существуют разные материалы, которые смотрятся шикарно, а стоят копейки.

Например, если вам надоели обои, то стены можно отделать тканями. Подойдут такие материалы как жаккард, натуральный лен, сизаль, вискоза и другие.

Отрежьте ткань под примерный размер обоев и погладьте утюгом. Далее разведите клей для обоев, согласно инструкции и приступайте к процессу.

Нанесите клей на стену обычной щеткой, а сверху плотно приложите ткань. Расправьте все неровности — готово.

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