Отслоили мощный нагар на сковородках «воздушным методом»: взяли дешевый порошок — так легко

Сковорода до и после чистки. Фото: соцсети

Вы увидите своими глазами, как черные наслоения отходят сами от стенок.

Иногда нагар на сковородках становится таким, что счистить его обычными средствами становится невозможно. Тут на помощь придет «воздушный метод», который впечатляет своей эффективностью.

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Возьмите любой кислородный отбеливатель в порошке и не беспокойтесь, это средство предназначено не только для стирки. Отмерьте его две столовые ложки, бросьте в таз.

Опустите в него проблемную сковороду, закипятите воду и залейте ее. Вы увидите бурную реакцию с дымом в воздухе, значит процесс очищения пошел.

Спустя полчаса вооружитесь металлической губкой и снимите наслоения. Сковорода будет сверкать!

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»

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