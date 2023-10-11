Отслоили мощный нагар на сковородках «воздушным методом»: взяли дешевый порошок — так легко

Иногда нагар на сковородках становится таким, что счистить его обычными средствами становится невозможно. Тут на помощь придет «воздушный метод», который впечатляет своей эффективностью.

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Возьмите любой кислородный отбеливатель в порошке и не беспокойтесь, это средство предназначено не только для стирки. Отмерьте его две столовые ложки, бросьте в таз.

Опустите в него проблемную сковороду, закипятите воду и залейте ее. Вы увидите бурную реакцию с дымом в воздухе, значит процесс очищения пошел.

Спустя полчаса вооружитесь металлической губкой и снимите наслоения. Сковорода будет сверкать!

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»