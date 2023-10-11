Яичная скорлупа — лучшее против проволочника: химию не используем, а огород чистенький

С проволочником можно эффективно бороться без всякой химии. Попробуйте и убедитесь сами.

Осень – лучшее время для начала борьбы с вредителем. Перекопайте сейчас участок, где водится проволочник с выворотом земли на штык лопаты. Так личинки и яйца подставятся морозу и сдохнут зимой сами.

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По периметру участка удалите сорняки и особенно пырей. Проволочник его обожает и часто там разводится.

Скорлупу от яиц не выбрасывайте, когда культуры начнут расти, разбрасывайте ее в растолченном виде (можно не сильно мелко) вокруг растений. Это будет хорошей преградой для многих вредителей к посадкам.

Источник: ogorod.ru