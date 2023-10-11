Как правильно поливать малину осенью - этот момент важнее всех удобрений и подкормок

Осенью у малины закладываются почки для будущего урожая, поэтому именно в этот период растение требует тщательного ухода. И заключается он даже не в различных подкормках и удобрениях, а в поливе.

Осенью малине надо много воды, так как если земля будет сухой, то корни не смогут напитаться полезными веществами. И иммунитет пострадает.

Поэтому поливайте обильно, если на улице нет дождей. Но имейте ввиду, как только наступили заморозки - поливы прекращайте.

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