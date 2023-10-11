Обман чистой воды! Каким удобрением нельзя лечить томаты - не видитесь на рекламу

Какие бы сорта томатов вы не посадили - за ними всегда надо ухаживать и обрабатывать от болезней. Потому что даже самые крепкие растения в период плодоношения теряют иммунитет и могут подвергнуться разным грибкам и инфекциям.

Самые популярные недуги томатов - фитофтороз и бурая пятнистость.

Многие дачники верят рекламе и лечат томаты бордоской жидкостью, в основе которой содержатся медный купорос и негашеная известь. Но важно понимать, что как раз эти вещества могут сильно обжечь растения, даже в маленьких дозировках. И вы, наоборот, сделаете хуже.

Существуют более современные и эффективные средства. Можно покупать разные. Главное, в них должен содержаться хлорокись меди. Это вещество лечит помидоры от самых популярных заболеваний.

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