5 столовых ложек на метр земли, и почва в теплице стала плодородной как после тонны навоза

За летний период томаты высасывают из почвы в теплице все полезные минеральные вещества и осенью задача каждого дачника - напитать грунт новыми вкусняшками. В противном случае, в следующем сезоне вы рискуете остаться без урожая, так как земля будет истощена.

Главным образом, подумайте об органических веществах. Идеально подойдут компост, перепревший навоз или торф. Для томатов - это самое лучшее удобрение.

Компост вы можете сделать сами, а торф и перегной продаются в мешках по 100 литров. Определенной нормы не существует. Как говорится, чем больше - тем лучше.

Не забудьте добавить суперфосфат и калимагнезию по пять столовых ложек на один метр земли.

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