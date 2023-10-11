Какие сорта озимого чеснока самые живучие — вынесут любые морозы, не сгниют

В данный период времени многие дачники приступили к посадке озимого чеснока на своих участках. Но важно выбрать хорошие сорта, так как часто растение за зиму сгнивает и даже замерзает.

Садоводы рекомендуют выбирать семена, которые устойчивы к грибковым заболеваниям. Это «Григорий Комаров», «Гермидор» или «Добрыня».

Такой чеснок точно доживет до лета и ничего ему не будет.

Не забывайте также перед посадкой чеснока пролить саму грядку бордоской жидкостью. Это обеззаразит грунт от болезней и убьет вредителей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».