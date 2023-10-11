Нагар на сковородке просто раскрошился — в восторге от этого метода чистки: убирает сантиметровый слой запросто

Если вы не знаете, как удалить старый черный нагар со сковородок, то этот метод точно вам поможет. Черные наслоения нередко собираются на посуде десятилетиями и обычными средствами, даже специальной химии, убрать их почти невозможно.

Этот же способ хоть и требует определенных действий, но точно работает. Его используют хозяйки еще со времен СССР.

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В бак или металлическое ведро налейте воду, растворите в ней около пачки кальцинированной соды, примерно 1/2 стакана хозяйственного тертого мыла, 1 пузырек канцелярского прозрачного клея. Размешайте, погрузите сковороду.

Поставьте на плиту, включите средний огонь и дождитесь закипания воды. Проварите после этого сковороду пару часов. Спустя время черный толстый нагар начнет крошиться и легко отходить от стенок.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»