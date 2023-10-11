Как бесплатно отапливать гараж — зимой будет +28 градусов

Для того, чтобы отапливать бесплатно гараж на своем участке, не обязательно переплачивать. Для этого установите в помещении радиаторы.

Все зависит от того, на сколько градусов вы рассчитываете. Если хотите, чтобы в гараже было до +28 градусов зимой — устанавливайте минимум четыре батареи. Если любите прохладу, то меньше.

Теперь важность состоит в газовом котле, который отапливает дом. Он должен быть двухконтурным — то есть от него должно идти одновременно отопление и горячая вода.

И именно к горячей воде можно подключить гараж, установив расширительный бочок и насос. Соответственно, отопление будет подаваться как в основной дом, так и в гараж, не накручивая лишние деньги за оплату коммуналки.

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