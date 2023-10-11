Все делают это неправильно: осенью укрывают розы — они гибнут

Многие садоводы, пытаясь помочь своим розам осенью, старательно ухаживают за ними, совершая типичные ошибки. Ни в коем случае не повторяйте их, это губит цветы.

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Прежде всего, прекратите укрывать розы на зиму полиэтиленом. От него растения только больше страдают, чем защищаются от непогоды. Материал должен обеспечить нормальное проветривание и исключить возможность выпревания кустарника.

Специальные укрывные материалы для роз продаются в магазинах, они доступны населению.

И ни в коем случае не обрезайте розы осенью при теплой погоде. Из-за этого может начаться рост новых побегов. Также обязательно нужно обработать места срезов, не оставляйте их просто так.

Источник: belnovosti.by