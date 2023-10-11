Волосы сверкают, стали пышными от соды и уксуса: жалеем, что не делали так раньше

Не стоит тратиться на дорогие салонные процедуры по уходу за волосами, пока в нашем арсенале есть сода и столовый 9% уксус.

В это трудно поверить, но эти дешевые средства можно эффективно использовать для красоты локонов. К слову, об этом отлично знали женщины времен СССР, когда о кондиционерах и бальзамах для волос даже речи не было.

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Итак, воспользуемся их опытом и приведем наши волосы в порядок при помощи дешевенького бьюти-набора.

Отмерьте чайную ложку соды и вмешайте ее в столовую ложку шампуня. Мойте этим составом голову 2 раза в неделю. Волосы потеряют сальность у корней, станут пышнее и мягче.

Уксус разводите в воде до чуть кислого состояния и полоскайте после мытья волосы. Они станут сверкающими, будут сами рассыпаться даже без расчесывания!

Источник: luv.ru