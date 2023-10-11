Повторили за турчанками пенный метод чистки сковородок: даже старый нагар стек черной струйкой — сверкают

Турчанки очищают пригоревшие сковороды и кастрюли, а также жирные противни, липкие крышки от посуды при помощи кислородного отбеливателя в порошке.

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Это средство продается и у нас в хозяйственных отделах, оно предназначено не только для стирки, но и для очищения посуды в том числе. Стоит попробовать его в деле, это действительно эффективно.

Разместите посуду, которая потемнела и приобрела налет в тазу, бросьте в него пару ложек отбеливателя и залейте кипятком.

Вы сразу увидите пену, которая выбьет все наслоения со сковородок и кастрюль. Посуда станет сверкающей через 30 минут! Вам нужно лишь пройтись по ней губкой и смыть водой средство.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»