Что посадить на месте выкопанной картошки: уйдет проволочник, почва напитается

Картофель – любимая россиянами культура, однако после его посадки почва истощается. Кроме того, растение привлекает такого опасного вредителя, как проволочник. Если его не уничтожить, урожай будет под вопросом.

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Чтобы насытить почву после картофеля, а также отпугнуть ряд насекомых, посадите полезные сидераты. Идеальна в данном случае горчица.

Обязательно посадите ее осенью, подождите, пока она вырастет до 10 см, затем срежьте и вкопайте в грунт на зиму. Повторите этот процесс ранней весной и также вкопайте горчицу в почву.

Эфирные масла горчицы отпугнут проволочника и прочих вредителей, а калий, которым богато растение, простимулирует развитие высаженных культур.

Источник: ogorod.ru