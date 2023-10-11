В холодильнике больше не будет неприятного запаха: приготовьте репчатый лук с зубной пастой

Стало известно, как убрать зловония из холодильника.

Оказалось, странное сочетание луковицы и зубной пасты спасет вашу технику.

Возьмите одну луковицу и нашинкуйте ее кубиками. Далее важно залить луковицу водой и добавить к ней столовую ложку зубной пасты.

После все хорошенько перемешиваем и убираем в холодильник. Не забудьте накрыть емкость с луком и пастой фольгой или пленкой. Предварительно сделайте в импровизированной крышке дырки.