Три комнатных растения для чистого воздуха: что из зелени купить домой

Несмотря на закрытие сезона у садоводов, можно продолжать выращивать цветы. Только теперь в домашних условиях.
Агроном сообщила, какие растения порадуют глаз и положительно повлияют на здоровье.
Эксперт посоветовала обратить внимание на белую лилию. Она улучшит состояние домочадцев и украсит пространство.
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Хлорофитум имеет способность очищать воздух. Поэтому его специалист тоже советует к приобретению.
Спатифиллум положительно влияет на качество воздуха в помещении. А еще его белые цветки с обилием зелени невозможно забыть.
Об этих растениях сообщили в belnovosti.by.