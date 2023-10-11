Три комнатных растения для чистого воздуха: что из зелени купить домой

Несмотря на закрытие сезона у садоводов, можно продолжать выращивать цветы. Только теперь в домашних условиях.

Агроном сообщила, какие растения порадуют глаз и положительно повлияют на здоровье.

Эксперт посоветовала обратить внимание на белую лилию. Она улучшит состояние домочадцев и украсит пространство.

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Хлорофитум имеет способность очищать воздух. Поэтому его специалист тоже советует к приобретению.