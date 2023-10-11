Стираем теперь только с солью: все пятна отходят, черные вещи становятся чернее, а белые — белее

Обязательно испытайте этот солевой метод стирки, который делает вещи неподражаемыми. Серость, желтизна, застиранность пропадут с ним моментально.

Уйдут пятна любого происхождения, даже самые старые. Состав, который вы с легкостью приготовите из доступных ингредиентов сделает белые вещи белее, а черные и цветные только ярче.

Кроме того, данный состав позволяет добиться великолепной мягкости ткани. На выходе вас будет ждать нежное и приятное на ощупь белье, порошок из него вымоется идеально.

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В одном литре воды растворите около восьми столовых ложек соли, одну столовую ложку лимонной кислоты, одну столовую ложку бальзама для волос.

Перемешайте, применяйте раствор в машинной стирке, выливая нужное количество в отсек для кондиционера. Порошка отмеряйте как обычно.

Источник: дзен-канал: «Просто и интересно»