Глицерин долго без толку стоял в аптечке: теперь с ним стираем, вытираем пыль — в восторге от эффекта

Глицерин, который стоит сущие копейки в аптеках, может сильно помочь в быту. Вы откажитесь от некоторых средств бытовой химии, когда испытаете это вещество.

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Прежде всего, глицерин отлично заменяет кондиционер для белья. Налейте в отсек для него в машинке три столовые ложки глицерина, порошка положите в лоток, как обычно. Далее запустите нужный режим. На выходе вещи удивят вас своей чистотой и мягкостью.

А если протереть поверхности шкафов и подоконников глицерином, а потом натереть сухой тряпкой, то на них практически перестанет оседать пыль, вы будете намного реже делать дома уборку.

Источник: Telegram-канал «Горничная»