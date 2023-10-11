Покупать доллар уже смешно: рубль начал укрепляться извне — в цифрах

Эксперты заявили, что скупать доллары уже поздно, россиянам стоит вдумчиво отнестись к своим вкладам.

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Обычно соотечественники спешат в валютные обменники, когда доллар или евро начинают расти. Так же произошло на днях, когда 9 октября, курс «американца» поднимался до 102,35 рубля, это максимум с марта прошлого года. Но уже в конце дня доллар понизился до 98,8 рубля.

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев заявил, что в настоящий момент отечественный рубль уже прошел основную часть девальвационного пути. Национальную валюту стал поддерживать Минфин, который вышел с продажей иностранной валюты на 5,3 миллиарда рублей.

По мнению аналитика, наша валюта останется волатильной, при сохранении давления на рубль государство предложит меры, стабилизирующие обстановку на внутреннем рынке.

Эксперт считает, что у рубля в ближайшее время есть потенциал укрепления до 93 рублей и даже ниже, если на экспортных рынках оживится спрос. По этой причине россиянам нужно подумать о выборе альтернативных методов для сохранения своих сбережений, не стоит бездумно скупать иностранную валюту.

Источник: 1prime.ru