В Роскачестве рассказали о лучших молочном и горьком шоколаде

В Роскачестве показали список марок шоколада, чья продукция отмечена специальным сертификатом.

Оказалось, не у всех плиток молочного и горького шоколада есть Знак качества.

Только в пяти регионах России есть этот сертификат. Молочному шоколаду дали шесть Знаков качества, а горькому – четыре.

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