В Роскачестве рассказали о лучших молочном и горьком шоколаде

В Роскачестве показали список марок шоколада, чья продукция отмечена специальным сертификатом.
Оказалось, не у всех плиток молочного и горького шоколада есть Знак качества.
Только в пяти регионах России есть этот сертификат. Молочному шоколаду дали шесть Знаков качества, а горькому – четыре.
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«Действительно ли шоколад натуральный, можно узнать даже в том случае, если по какой-то причине не удается прочитать состав на этикетке. Для этого нужно подержать дольку шоколада в руках. Испачкались пальцы — продукт натуральный, поскольку какао-масло плавится при температуре 34 °С, что ниже температуры человека (36,6 °С)», – отметили в roskachestvo.gov.ru.
Среди молочного шоколада сертификат есть у марок «Аленка», «Победа вкуса», «Аксинья Молочный», SOBRANIE.
А горький шоколад со Знаком качества – это «Бабаевский», BUCHERON Stand’art, PRESIDENT HERITAGE.